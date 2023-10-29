В чеченский "Ахмат" начали вербовать вагнеровцев

Вагнеровцы. Фото: росСМИ

Росгвардия вербует бывших бойцов "Вагнера" в отряды чеченского спецназа "Ахмат". Они уже ведут боевые действия на нескольких участках фронта Украины.

Об этом пишет ISW, ссылаясь на слова командиру отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

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По его словам, "огромное" количество бойцов "Вагнера" присоединилось к разным отрядам "Ахмата" и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Алаудинов утверждает, что бывшие бойцы ППК "Вагнер" идут в подразделения за своими бывшими командирами.

По оценкам ISW, бывшие силы "Вагнера", рассеянные между чеченскими подразделениями Министерства обороны России и Росгвардии на разных участках фронта, вряд ли смогут снова стать эффективной военной организацией. Им не хватит силы, которую получал "Вагнер", будучи унитарной организацией под четким и последовательным руководством.

Однако, при определенных обстоятельствах, они могут стать тактическим мультипликатором боевой мощи для подразделений, в состав которых они вошли.

Напомним, что российское военное руководство стало массово вербовать добровольцев для войны против Украины. Сообщается, что они привлекают для участия в войне добровольцев из кубинских Революционных вооруженных сил.