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До України прибули розвідувальні дрони, на які збирав кошти Марк Геміл

27 січня 2024 01:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
До України прибули розвідувальні дрони, на які збирав кошти Марк Геміл
ЗСУ на фронті запускають дрон. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

До України прибули 15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun. Цікавим є те, що кошти на них збирав американський актор Марк Геміл.

Про це інформує United24.

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Йдеться про дрони данського виробництва, які є одними з найкращих у своєму класі.

"RQ-35 Heidrun має дальністю польоту 25 кілометрів, може передавати відеозображення в режимі реального часу та отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку, а також ефективно протистоїть засобам радіоелектронної боротьби", — мовиться у повідомленні.

Крім того, безпілотники ефективно протистоять засобам радіоелектронної боротьби.

"Дякуємо всім донорам і партнерам, які долучились до збору. Дякуємо Марку за постійну підтримку України та її захисників. За те, що власним прикладом продовжує демонструвати мільйонам своїх прихильників, що за світлу сторону можна і потрібно боротися не лише на екрані", — написали у повідомленні.

Нагадаємо, Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.

Додамо, на Дніпропетровщині вибухотехніки успішно нейтралізували три безпілотники противника, які атакували слідчо-оперативну групу поліції. При цьому регіон щодня страждає від ударів ворожих ударних дронів.

безпілотники
дрони
волонтери
волонтерство

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