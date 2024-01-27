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В Украину прибыли разведывательные дроны, на которые собирал средства Марк Гемил

27 января 2024 01:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украину прибыли разведывательные дроны, на которые собирал средства Марк Гемил
ВСУ на фронте запускают дрон. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украину прибыли 15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun. Интересно то, что средства на них собирал американский актер Марк Гемил.

Об этом сообщает United24.

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Речь идет о дронах датского производства, которые являются одними из лучших в своем классе.

"RQ-35 Heidrun обладает дальностью полета 25 километров, может передавать видеоизображения в режиме реального времени и получать разведданные, не подвергая оператора опасности, а также эффективно противостоит средствам радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Кроме того, беспилотники эффективно противостоят средствам радиоэлектронной борьбы.

"Благодарим всех доноров и партнеров, которые присоединились к сбору. Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины и ее защитников. За то, что собственным примером продолжает демонстрировать миллионам своих поклонников, что за светлую сторону можно и нужно бороться не только на экране", — написали в сообщении.

Напомним, Россия пытается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинских войск.

Добавим, на Днепропетровщине взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника , атаковавших следственно-оперативную группу полиции. При этом регион ежедневно страдает от ударов вражеских ударных дронов.

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