"Доведеться їх викурити": Данілов розповів, як відбуватиметься звільнення Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Українські військові мають змогу деокупувати Крим від росіян завдяки зброї, яку має наша країна. Тому, поки півострів перебуває під контролем окупантів, він зазнаватиме обстрілів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

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Звільнення Криму

"Це наш півострів, і він обов’язково буде звільнений в той спосіб, який ми вважатимемо за необхідне. На сьогодні виглядає так, що, якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти викурити за допомогою зброї, яка є в нас в наявності", — зауважив Данілов.

Ліквідація російського комплексу ППО

Він навів приклад ліквідації комплексу протиповітряної оборони РФ "Тріумф" біля Євпаторії.

"Тріумф" дійсно дуже дороговартісна річ, й росіяни заявляли, що знищити ці установки неможливо, що вони самі себе захищають і є настільки надсучасними, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе. Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно, те, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велика вдячність", — зауважив Данілов.

Секретар наголосив, що такий результат став можливим завдяки ракетній програмі, яку започаткували в Україні у 2020 році.

"Бавовна" в Криму та РФ

За його словами, атаки на Крим будуть продовжуватися, "як би росіяни не галасували".

Він додав, що всі удари по території Росії наносять військові лише українською зброєю, адже наша держава дотримується обіцянок щодо обмеження використання зброї Заходу.

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян поблизу Євпаторії. У цьому, ймовірно, ЗСУ допомогло фото російського туриста, який у серпні цього року оприлюднив фото з інформацією про розташування військової техніки.