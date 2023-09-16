"Придется их выкурить": Данилов рассказал, как будет происходить освобождение Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Украинские военные смогут деоккупировать Крым от россиян благодаря оружию, которое есть у нашей страны. Поэтому, пока полуостров находится под контролем оккупантов, он будет подвергаться обстрелам.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

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Освобождение Крыма

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда выкурить с помощью оружия, которое есть в нас в наличии", — заметил Данилов.

Ликвидация российского комплекса ПВО

Он привел пример ликвидации комплекса противовоздушной обороны РФ "Триумф" у Евпатории.

"Триумф" действительно очень дорогая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и настолько сверхсовременны, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что производят наши предприятия военно-промышленного комплексы, за что им большая благодарность", — отметил Данилов.

Секретарь подчеркнул, что такой результат стал возможным благодаря ракетной программе, начатой в Украине в 2020 году.

"Хлопок" в Крыму и РФ

По его словам, атаки на Крым будут продолжаться, "как бы россияне ни шумели".

Он добавил, что все удары по территории России наносят военные только украинским оружием, ведь наше государство сдерживает обещания по ограничению использования оружия Запада.

Напомним, в ночь на 14 сентября Силы обороны Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 россиян вблизи Евпатории. В этом, по всей видимости, ВСУ помогло фото российского туриста, который в августе этого года обнародовал фото с информацией о нахождении военной техники.