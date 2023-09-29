Дрони СБУ успішно атакували електричну підстанцію в Курській області: відео

Момент атаки на підстанцію. Фото: скриншот

Вранці, 29 вересня, у Курську знову було неспокійно. Російське керівництво заявило про збиття нібито 11 безпілотників. У той же час, з'явилася інформація що у в області було атаковано електричну підстанцію. Внаслідок цього знеструмлено 5 населених пунктів.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ.

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За словами представників СБУ, до атакованої електричної підстанції також були підключені важливі військові об‘єкти ворога.

На оприлюдненому відео можна побачити, як дрони успішно відпрацювали по цілі.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут — не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни", — кажуть в СБУ.

Нагадаємо, 29 вересня у російському Курську працювала ППО. Територію РФ нібито знову атакував український БпЛА.

Додамо, 26 вересня дрон, що належить Службі безпеки України, скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селищі Снагость Курської області. Внаслідок атаки сім населених пунктів залишилися без електропостачання.