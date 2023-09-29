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Дроны СБУ успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области: видео

29 сентября 2023 09:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дроны СБУ успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области: видео
Момент атаки на подстанцию. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 29 сентября, в Курске снова было неспокойно. Российское руководство заявило о сбитии якобы 11 беспилотников. В то же время, появилась информация, что в области была атакована электрическая подстанция. В результате обесточено 5 населенных пунктов.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

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По словам представителей СБУ, к атакованной электрической подстанции также подключены важные военные объекты врага.

На обнародованном видео можно увидеть, как дроны успешно отработали по цели.

"Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блекаут — не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если рф и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка", — говорят в СБУ.

Напомним, 29 сентября в российском Курске работала ПВО. Территорию РФ якобы снова атаковал украинский БПЛА.

Добавим, 26 сентября дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области. В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.

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