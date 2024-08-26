Російський дрон влучив у автомобіль Леоніда Остальцева

Військовослужбовець Леонід Остальцев. Фото: leonid_ostaltsev, Instagram

Російські війська дроном влучили в автомобіль військовослужбовця Леоніда Остальцева. Внаслідок прямого попадання було пошкоджено лише переднє колесо.

Про це повідомив український бізнесмен, військовослужбовець Леонід Остальцев у Instagram у неділю, 25 серпня.

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Автомобіль Остальцева зазнав прямого влучання

Остальцев поділився неймовірною історією, яка трапилася з ним на фронті 25 серпня. Його автомобіль Nissan зазнав прямого влучання ворожого дрона, оснащеного осколковим снарядом.

"Сьогодні у мене був дуже продуктивний день. Напевно, можна сказати, що це був другий день народження", — зазначив Остальцев.

Внаслідок удару було повністю зруйноване переднє колесо, на що військовий досить іронічно відреагував, подякувавши компанії авто.

"Ваш автомобіль під час руху отримав пряме влучання ворожим FPV-дроном із осколковим снарядом, і єдине, що критично зламалось — це переднє колесо, яке прийняло частину уламків на себе. Поміняли його і спокійно приїхали на базу", — написав захисник.

Також він наголосив на важливості зборів для забезпечення української армії сучасним озброєнням.

"Все це не панацея, звичайно, але це підвищує відсоток нашої живучості", — підсумував Остальцев.