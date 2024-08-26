Координатор системи ООН в Україні Шмале засудив масований удар Росії по Україні 26 серпня

Матіас Шмале. Фото: Представництво ООН в Україні

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале засудив масовані ракетні удари Росії по Україні. Представник ООН повідомив, що, як і багато українців, вранці 26 серпня провів декілька годин в укритті.

Відповідна заява була опублікована на сторінці Організацій Об'єднаних Націй в Україні у понеділок, 26 серпня.

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Цивільне населення має бути захищене

За словами координатора системи ООН в Україні, як і мільйони українців він сьогодні вранці провів кілька годин в укритті через триваючу хвилю атак на Україну з боку російських збройних сил.

"Повідомляється, що удари призвели до загибелі та поранення цивільних осіб і серйозних руйнувань цивільної інфраструктури. Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати безпеки на станціях метро та в інших сховищах", — йдеться в повідомленні.

Як підсумував Шмале, навіть на війні є правила: слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене.