Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії arrow

Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії

26 серпня 2024 19:41
Галина Шподарева - редактор
Координатор системи ООН в Україні Шмале засудив масований удар Росії по Україні 26 серпня
Матіас Шмале. Фото: Представництво ООН в Україні
Галина Шподарева - редактор

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале засудив масовані ракетні удари Росії по Україні. Представник ООН повідомив, що, як і багато українців, вранці 26 серпня провів декілька годин в укритті.

Відповідна заява була опублікована на сторінці Організацій Об'єднаних Націй в Україні у понеділок, 26 серпня. 

Читайте також:

Цивільне населення має бути захищене

За словами координатора системи ООН в Україні, як і мільйони українців він сьогодні вранці провів кілька годин в укритті через триваючу хвилю атак на Україну з боку російських збройних сил.

"Повідомляється, що удари призвели до загибелі та поранення цивільних осіб і серйозних руйнувань цивільної інфраструктури. Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати безпеки на станціях метро та в інших сховищах", — йдеться в повідомленні. 

Як підсумував Шмале, навіть на війні є правила: слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене. 

Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії - фото 1
Допис Організація Об'єднаних Націй в Україні. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

війна ООН обстріли військові злочини війна в Україні ракетний удар міжнародне гуманітарне право

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:02 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року — перелік категорій

19:58 Другий день народження — військовий поділився історією про пряме влучання дрона в його автомобіль

19:56 У КМДА назвали наслідки для столиці після масованої атаки ворога

19:53 Французька поліція вперше пояснила затримання Дурова — у чому підозрюють

19:42 Німеччина підозрює Росію у підготовці диверсії на авіабазі — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

19:41 Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії

19:33 Дрони СБУ Sea Baby під час битви за Чорне море завдали окупантам найболючіших ударів, — Time

19:27 У Харкові заарештували трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка за борги

19:25 Сирський показав планування бойових операцій ЗСУ — відео

19:11 У Києві затримується громадський транспорт — яка причина

20:02 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року — перелік категорій

19:58 Другий день народження — військовий поділився історією про пряме влучання дрона в його автомобіль

19:56 У КМДА назвали наслідки для столиці після масованої атаки ворога

19:53 Французька поліція вперше пояснила затримання Дурова — у чому підозрюють

19:42 Німеччина підозрює Росію у підготовці диверсії на авіабазі — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

19:41 Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії

19:33 Дрони СБУ Sea Baby під час битви за Чорне море завдали окупантам найболючіших ударів, — Time

19:27 У Харкові заарештували трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка за борги

19:25 Сирський показав планування бойових операцій ЗСУ — відео

19:11 У Києві затримується громадський транспорт — яка причина

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті