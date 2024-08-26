Координатор системы ООН в Украине Шмале осудил массированный удар России по Украине 26 августа

Матиас Шмале. Фото: Представительство ООН в Украине

Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале осудил массированные ракетные удары России по Украине. Представитель ООН сообщил, что, как и многие украинцы, утром 26 августа провел несколько часов в укрытии.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Организаций Объединенных Наций в Украине в понедельник, 26 августа.

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Гражданское население должно быть защищено

По словам координатора системы ООН в Украине, как и миллионы украинцев, он сегодня утром провел несколько часов в укрытии из-за длительной волны атак на Украину со стороны российских вооруженных сил.

"Сообщается, что удары привели к гибели и ранению гражданских лиц и серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Недопустимо, что вместо того, чтобы продлевать жизнь, граждане страны вынуждены искать безопасность на станциях метро и других хранилищах", — говорится в сообщении.

Как подытожил Шмале, даже на войне есть правила: следует уважать международное гуманитарное право. Гражданское население должно быть защищено.