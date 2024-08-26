Российский дрон попал в автомобиль Леонида Остальцева

Военнослужащий Леонид Остальцев. Фото: leonid_ostaltsev, Instagram

Российские войска дроном попали в автомобиль военнослужащего Леонида Остальцева. В результате прямого попадания было повреждено только переднее колесо.

Об этом сообщил украинский бизнесмен, военнослужащий Леонид Остальцев в Instagram в воскресенье, 25 августа.

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Остальцев поделился невероятной историей, случившейся с ним на фронте 25 августа. Его автомобиль Nissan испытал прямое попадание вражеского дрона, оснащенного осколочным снарядом.

"Сегодня у меня был очень продуктивный день. Наверное, можно сказать, что это был второй день рождения", — сообщил Остальцев.

В результате удара было полностью разрушено переднее колесо, на что военный довольно иронично отреагировал, поблагодарив компании авто.

"Ваш автомобиль во время движения получил прямое попадание вражеским FPV-дроном с осколочным снарядом, и единственное, что критически сломалось — это переднее колесо, принявшее часть обломков на себя. Поменяли его и спокойно приехали на базу", — написал защитник.

Также он отметил важность собрания для обеспечения украинской армии современным вооружением.

"Все это не панацея, конечно, но это повышает процент нашей живучести", — подытожил Остальцев.