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Двома "Іскандерами" менше — у ПС показали як росіяни вдарили по макетах ЗРК Patriot

7 липня 2024 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни вдарили по макетах ЗРК Patriot — у ПС показали відео
Російські загарбники прицілюються бити по макетах ЗРК Patriot. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що російські окупанти витратили дві балістичні ракети "Іскандер-М" на удари по муляжах. Так, загарбники знищили фейкові радіолокаційну станцію "Жираф" та зенітно-ракетні комплекси Patriot

Відповідне відео Микола Олещук опублікував у Telegram у суботу, 6 липня.

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Як росіяни вдарили по макетах

"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки й людей. Але жодна зі сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", — підписав Олещук відео, на якому росіяни хизуються ударами по муляжах. 

За словами командувача ПС, загарбники завдали удару по макетах на аеродромі Долгінцеве в Кривому Розі Дніпропетровської області та в районі "Южноє" Одеської області.

"Особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає з якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", — додав Олещук.

Чим небезпечні ракети "Іскандер-М"

Ракети Іскандер-М є небезпечними через свою значну дальність польоту (до 700 км за деякими оцінками) та високу точність ураження. Вони складні для перехоплення через здатність маневрувати під час польоту, використання стелс-технологій та радіопоглинального покриття. Висока швидкість (700-800 м/с) ускладнює їх збиття системами ПРО/ППО.

Іскандер-М може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, а також випускати хибні цілі, що вводять в оману системи протиракетної оборони. Важкопрогнозована траєкторія польоту робить ці ракети ще більш небезпечними для військових та цивільних об'єктів.

Відео, де росіяни вдарили по муляжах
Російська балістична ракета "Іскандер-М". Фото: росЗМІ

Як українські бійці задають перцю з маком окупантам

Нагадаємо, що бійці підрозділу ГУР "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.

Також бійці ППО Третьої штурмової ліквідували ворожий розвідувальник ZALA. Російський дрон стежив за позиціями ЗСУ на Харківщині.

Додамо, що похизувалися кадрами влучання й бійці 140-го окремого розвідувального батальйону. Захисники завдали удару двома ракетами GMLRS по російській РЛС "Ястреб-АВ". Вартість установки сягає 250 мільйонів доларів.  

ЗСУ Одеська область Дніпропетровська область обстріли окупанти ракети війна в Україні війна Patriot

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