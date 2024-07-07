Россияне ударили по макетам ЗРК Patriot — в ПС показали видео

Российские захватчики прицеливаются бить по макетам ЗРК Patriot. Фото: скриншот

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что российские оккупанты потратили две баллистические ракеты "Искандер-М" на удары по муляжам. Так, захватчики уничтожили фейковую радиолокационную станцию "Жираф" и зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Соответствующее видео Николай Олещук опубликовал в Telegram в субботу, 6 июля.

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Как россияне ударили по макетам

"Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БпЛА", — подписал Олещук видео, на котором россияне хвастаются ударами по муляжам.

По словам командующего ПС, захватчики нанесли удар по макетам на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области и в районе "Южное" Одесской области.

"Личным составом Воздушных сил успешно проведены меры по пассивной обороне! Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут", — добавил Олещук.

Чем опасны ракеты "Искандер-М"

Ракеты Искандер-М опасны из-за своей значительной дальности полета (до 700 км по некоторым оценкам) и высокой точности поражения. Они сложны для перехвата из-за способности маневрировать во время полета, использования стелс-технологий и радиопоглотительного покрытия. Высокая скорость (700-800 м/с) затрудняет их сбивание системами ПРО/ПВО.

Искандер-М может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а также пускать ложные цели, вводящие в заблуждение системы противоракетной обороны. Тяжело прогнозируемая траектория полета делает эти ракеты еще более опасными для военных и гражданских объектов.

Российская баллистическая ракета "Искандер-М". Фото: росСМИ

Как украинские бойцы задают перцу с маком оккупантам

Напомним, что бойцы подразделения ГУР "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.

Также бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали вражеский разведчик ZALA. Российский дрон следил за позициями ВСУ в Харьковской области.

Добавим, что похвастались кадрами попадания и бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона. Защитники нанесли удар двумя ракетами GMLRS по российской РЛС "Ястреб-АВ". Стоимость установки составляет 250 миллионов долларов.