Вибори в США — екскомандир Азова Жорін пояснив їх значення

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Фото: 5 канал

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін висловив занепокоєння через надмірну увагу українців до виборів у Сполучених Штатах. Він наголосив, що нашій державі необхідна передусім ефективна мобілізація, а не даремні сподівання на допомогу з боку США.

Таку думку Жорін висловив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

США не допоможуть швидко завершити війну

"Трохи непокоїть цей нездоровий інтерес до виборів в Штатах, до того ж частина суспільства справді вірить в швидке завершення війни в разі обрання Трампа", — вважає Жорін.

На думку командира, політичне і військове керівництво країни припустилося серйозної помилки, переконавши українців, що війна скоро завершиться. Це завдало серйозного удару по морально-психологічному стану суспільства, а також зашкодило ефективному проведенню мобілізації.

"Варто було одразу сказати правду, що буде важко, довго, але треба всьому суспільству мобілізуватись. Тоді б ми зараз не мали ситуацію, коли доводиться шукати, ловити, займатись покараннями", — пояснив Жорін.

На його думку, тоді б Україна мала повноцінний облік чоловічого населення і Сили оборони могли б обирати тих, хто сьогодні потрібен у війську — за віком, фахом, досвідом і так далі.

"В таких умовах, в яких перебуває Україна, найбільш адекватна схема для суспільства наступна: всі мають бути готові, а воюють ті, хто потрібен. Незалежно від того, хто буде президентом США, чи дадуть нам достатньо F-16 і так далі", — підкреслив Жорін.

Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Максим Жорін відреагував на публікації блогерів, які закликають до "миру за будь-яку ціну". Вони з'явилися у соцмережах після масованого обстрілу Києва 8 липня.

Раніше екскомандир Азова наголошував на тому, що майбутнє нації залежить від позиції кожного громадянина.