Выборы в США - экскомандир Азова Жорин объяснил их значение

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин выразил обеспокоенность чрезмерным вниманием украинцев к выборам в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что нашему государству необходима, прежде всего, эффективная мобилизация, а не напрасные надежды на помощь со стороны США.

Такое мнение Жорин высказал на своей странице в Telegram.

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"Немного беспокоит этот нездоровый интерес к выборам в Штатах, к тому же часть общества действительно верит в скорейшее завершение войны в случае избрания Трампа", — считает Жорин.

По мнению командира, политическое и военное руководство страны допустило серьезную ошибку, убедив украинцев, что война скоро завершится. Это нанесло серьезный удар по морально-психологическому состоянию общества, а также повредило эффективному проведению мобилизации.

"Следовало сразу сказать правду, что будет тяжело, долго, но надо всему обществу мобилизоваться. Тогда бы мы сейчас не имели ситуацию, когда приходится искать, ловить, заниматься наказаниями", — пояснил Жорин.

По его мнению, тогда Украина имела бы полноценный учет мужского населения и Силы обороны могли бы выбирать тех, кто сегодня нужен в армии — по возрасту, специальности, опыту и так далее.

"В таких условиях, в которых находится Украина, наиболее адекватная схема для общества следующая: все должны быть готовы, а воюют те, кто нужен. Независимо от того, кто будет президентом США, дадут ли нам достаточно F-16 и так далее", — подчеркнул Жорин.

Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Максим Жорин отреагировал на публикации блогеров, призывающих к "миру любой ценой". Они появились в соцсетях после массированного обстрела Киева 8 июля.

Ранее экскомандир Азова отмечал, что будущее нации зависит от позиции каждого гражданина.