Екскомандир "Азова" Жорін прокоментував інформацію про постачання іранських ракет Росії

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

У США заявили про ймовірну передачу Іраном зброї для Росії. Йдеться про доставку сотень ракет Fath-360 малої дальності та навчання десятків російських військовослужбовців, як користуватися зброєю із супутниковим наведенням для можливого використання у війні в Україні.

На цю інформацію відреагував заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азова" Максим Жорін у своєму Telegram-каналі у суботу, 7 вересня.

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Доставка іранських балістичних ракет Росії

За словами Максима Жоріна, постачання іранських балістичних ракет Росії мала б мотивувати партнерів України до дій, адже поки Захід обговорює можливість надати дозвіл Україні на використання зброї, ворог отримує ракети — партію за партією.

"Поки Захід жує соплі, місяцями обмірковуючи спочатку взагалі можливість бити їхньою зброєю по ворожій території, а потім ще й кожен метр — там все набагато швидше відбувається. Виготовили, передали, виготовляють наступну партію. Без будь-яких обмежень та умов", — зазначив військовий.