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Экскомандир "Азова" Жорин резко прокомментировал передачу иранских ракет России

7 сентября 2024 13:48
Галина Шподарева - редактор
Экскомандир "Азова" Жорин прокомментировал информацию о поставках иранских ракет России
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Галина Шподарева - редактор

В США заявили о возможной передаче Ираном оружия для России. Речь идет о доставке сотен ракет Fath-360 малой дальности и обучении десятков российских военнослужащих, как пользоваться оружием со спутниковым наведением для возможного использования в войне в Украине.

На эту информацию отреагировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады экскомандир "Азова" Максим Жорин в своем Telegram-канале в субботу, 7 сентября.

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Доставка иранских баллистических ракет России

По словам Максима Жорина, поставки иранских баллистических ракет России должны мотивировать партнеров Украины к действиям, ведь пока Запад обсуждает возможность предоставить разрешение Украине на использование оружия, враг получает ракеты — партию за партией.

"Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще и каждый метр — там все гораздо быстрее происходит. Изготовили, передали, изготовляют следующую партию. Без каких-либо ограничений и условий", — отметил военный.

Экскомандир "Азова" Жорин резко прокомментировал передачу иранских ракет России - фото 1
Публикация Максима Жорина. Фото: скриншот

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Иран война полк "Азов" ракеты война в Украине Россия военнослужащие Максим Жорин 3 ОШБр

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13:48 Экскомандир "Азова" Жорин резко прокомментировал передачу иранских ракет России

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