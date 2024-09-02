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Екскомандир Азову Жорін показав кадри прицільного влучання дрона по техніці РФ

2 вересня 2024 22:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Максим Жорін показав удари дронів по техніці окупантів на Харківському напрямку
Екскомандир "Азова" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Колишній командир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін показав кадри прицільного влучання дронів по техніці російських окупантів. По ворогу били на Харківському напрямку.

Відео Максим Жорін опублікував у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Жорін наголосив, що чим більше дронів на фронті, тим менше техніки в загарбників. 

"Останнім часом повноцінних атак із застосуванням важкої техніки взагалі стало відносно небагато, бо вся техніка дуже швидко знищується за допомогою безпілотників", — розповів він.

На відео можна побачити роботу ударного підрозділу протитанкового батальйону Третьої штурмової на Харківському напрямку. Окупанти залишилися без двох танків Т-72 та Т-80, а також шести ВАТ з наповненням.

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