Максим Жорін показав удари дронів по техніці окупантів на Харківському напрямку

Екскомандир "Азова" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін показав кадри прицільного влучання дронів по техніці російських окупантів. По ворогу били на Харківському напрямку.

Відео Максим Жорін опублікував у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Жорін наголосив, що чим більше дронів на фронті, тим менше техніки в загарбників.

"Останнім часом повноцінних атак із застосуванням важкої техніки взагалі стало відносно небагато, бо вся техніка дуже швидко знищується за допомогою безпілотників", — розповів він.

На відео можна побачити роботу ударного підрозділу протитанкового батальйону Третьої штурмової на Харківському напрямку. Окупанти залишилися без двох танків Т-72 та Т-80, а також шести ВАТ з наповненням.