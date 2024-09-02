Максим Жорин показал удары дронов по технике оккупантов на Харьковском направлении

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов", а сейчас заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин показал кадры прицельного попадания дронов по технике российских оккупантов. По врагу били на Харьковском направлении.

Видео Максим Жорин опубликовал в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Жорин подчеркнул, что чем больше дронов на фронте, тем меньше техники у захватчиков.

"В последнее время полноценных атак с применением тяжелой техники вообще стало относительно немного, потому что вся техника очень быстро уничтожается с помощью беспилотников", — рассказал он.

На видео можно увидеть работу ударного подразделения противотанкового батальона Третьей штурмовой на Харьковском направлении. Оккупанты остались без двух танков Т-72 и Т-80, а также шести ВАТ с наполнением.