Жорін заявив, що треба знищувати військову і цивільну інфраструктуру Криму

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: скриншот

Тимчасово окупований кримський півострів має бути демілітаризований. Для цього потрібно використати усі можливі способи.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін в Telegram у неділю, 23 червня.

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За словами Жоріна, у Криму зараз багато військових об'єктів, які потрібно знищувати.

"Весь Крим зараз перетворено на один суцільний військовий обʼєкт росіян. Бити по цій території, зокрема по військовим, інфраструктурним цілям нам необхідно", — йдеться у повідомленні.

Екскомандир полку "Азов" наголосив, що окупований росіянами Кримський півострів має бути демілітаризований всіма наявними способами.

Жорін додав, що населення півострова, яке підтримує Україну, має допомагати Силам оборони.

"Більшість населення Криму сьогодні — русаки або ті, хто їх підтримує. Хай страждають або йдуть геть. Населенню, яке підтримує Україну, варто активізувати рух спротиву та всіляко допомагати українським силам", — підсумував він.

Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Раніше партизани "АТЕШ" знайшли місце, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що армія Росії серйозно готується до оборони Криму, збільшуючи кількість вогневих точок та готуючись до можливої висадки українського десанту.