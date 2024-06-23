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Экс-командир "Азова" Жорин разъяснил, почему нужно бить по инфраструктурным объектам в Крыму

23 июня 2024 21:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Жорин заявил, что нужно уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру Крыма
Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Временно оккупированный крымский полуостров должен быть демилитаризован. Для этого необходимо использовать все возможные способы.  

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в Telegram в воскресенье, 23 июня.           

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По словам Жорина, в Крыму сейчас много военных объектов, которые нужно уничтожать.

  "Весь Крым сейчас превращен в один сплошной военный объект россиян. Бить по этой территории, в частности по военным и инфраструктурным целям, нам необходимо", — говорится в сообщении.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что оккупированный россиянами Крымский полуостров должен быть демилитаризован всеми имеющимися способами.

Жорин добавил, что население полуострова, которое поддерживает Украиной, должно помогать Силам обороны.

   "Большинство населения Крыма сегодня — русаки или те, кто их поддерживает. Пусть страдают или уходят. Населению, которое поддерживает Украину, следует активизировать движение сопротивления и всячески помогать украинским силам", — подытожил он.

Напомним, 23 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.

Ранее партизаны "АТЕШ" нашли место, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что армия России серьезно готовится к обороне Крыма, увеличивая количество огневых точек и готовясь к возможной высадке украинского десанта.

война
Крым
военные склады
полк "Азов"
инфраструктура
война в Украине
Максим Жорин

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