Екскомандир "Азову" Жорін розкритикував ідею тримати оборону ЗСУ в містах

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: соцмережі

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін розкритикував ідею тримати оборону ЗСУ в містах. На його думку, доцільніше будувати лінії оборони, які не будуть спиратись на назви населених пунктів.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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За словами офіцера, армія Росії використовує тактику "спаленої землі" — тобто, стирає під нуль один населений пункт за іншим.

"Тримати оборону в таких "містах", від яких лишилась лише назва, дуже складно. Там немає підвалів, будівель, нічого, за що можна зачепитись", — каже Жорін.

Військовослужбовець висунув свою думку, як можна ефективніше стримувати ворога.

Допис Жоріна. Джерело: Telegram

"На мою особисту думку, все доцільнішим стає будівництво повноцінної лінії оборони, яка не буде спиратись на назви населених пунктів. Так набагато легше стримувати ворога. Там набагато легше розбити сили ворога. І звісно, розвивати звідти контрнаступальні дії", — припускає Максим Жорін.

Нагадаємо, що раніше Максим Жорін показав, як 3-тя ОШБр вшановує пам'ять полеглих бійців. Військові свою традицію називають "День мертвих". Також він не так давно показав моторошні кадри зруйнованої вщент Мар'їнки на Донеччині.