Экс-командир "Азова" Жорин раскритиковал идею держать оборону ВСУ в городах

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: соцсети

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин раскритиковал идею держать оборону ВСУ в городах. По его мнению, более целесообразно строить линии обороны, которые не будут опираться на названия населенных пунктов.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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По словам офицера, армия России использует тактику "сожженной земли" — то есть, стирает под ноль один населенный пункт за другим.

"Держать оборону в таких "городах", от которых осталось только название, очень сложно. Там нет подвалов, зданий, ничего, за что можно зацепиться", — говорит Жорин.

Военнослужащий выдвинул свое мнение, как можно более эффективно сдерживать врага.

Пост Жорина. Источник: Telegram

"По моему личному мнению, все целесообразнее становится строительство полноценной линии обороны, которая не будет опираться на названия населенных пунктов. Так гораздо легче сдерживать врага. Там гораздо легче разбить силы врага. И конечно, развивать оттуда контрнаступательные действия", — предполагает Максим Жорин.

Напомним, что ранее Максим Жорин показал, как 3-я ОШБр чтит память павших бойцов. Военные свою традицию называют "Днем мертвых". Также он недавно показал жуткие кадры полностью разрушенной Марьинки Донецкой области.