Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Федоров розповів, як РФ "промиває мізки" українським дітям на свята arrow

Федоров розповів, як РФ "промиває мізки" українським дітям на свята

25 грудня 2023 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Федоров розповів, як РФ "промиває мізки" українським дітям на свята
Українські діти. Фото (архівне): REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти всіма силами намагаються "промити мізки" українським дітям в окупації і використовують для цього навіть новорічні свята. Зокрема, їм показують виставу "Росія", де заперечується існування України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

Читайте також:

Як окупанти зомбують українських дітей

Федоров розповів, що окупанти вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де заперечується існування України та стверджується, що їхній рідний край — РФ.

"Окрім того, 200 дітей з захопленої території повезуть в Кремль на ялинку, щоб показати, як гарно святкує ерефія, але точно забудуть сказати, що так святкують всього кілька відсотків росіян, понад 70 відсотків мешканців "велікой страни" отримують зарплату, якої навіть не вистачає на життя"", — йдеться у повідомленні. 

Також мер Мелітополя розповів, що росіяни особливо зомбують дітей, аби "знищити ідентичність маленьких українців та виростити з них вірних громадян країни-агресора". 

Нагадаємо, шо на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Також ми писали, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі