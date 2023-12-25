Федоров розповів, як РФ "промиває мізки" українським дітям на свята

Українські діти. Фото (архівне): REUTERS

Окупанти всіма силами намагаються "промити мізки" українським дітям в окупації і використовують для цього навіть новорічні свята. Зокрема, їм показують виставу "Росія", де заперечується існування України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Як окупанти зомбують українських дітей

Федоров розповів, що окупанти вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де заперечується існування України та стверджується, що їхній рідний край — РФ.

"Окрім того, 200 дітей з захопленої території повезуть в Кремль на ялинку, щоб показати, як гарно святкує ерефія, але точно забудуть сказати, що так святкують всього кілька відсотків росіян, понад 70 відсотків мешканців "велікой страни" отримують зарплату, якої навіть не вистачає на життя"", — йдеться у повідомленні.

Також мер Мелітополя розповів, що росіяни особливо зомбують дітей, аби "знищити ідентичність маленьких українців та виростити з них вірних громадян країни-агресора".

Нагадаємо, шо на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Також ми писали, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.