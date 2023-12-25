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Федоров рассказал, как РФ "промывает мозги" украинским детям на праздники

25 декабря 2023 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Федоров рассказал, как РФ "промывает мозги" украинским детям на праздники
Украинские дети. Фото (архивное): REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты всеми силами пытаются "промыть мозги" украинским детям в оккупации и используют для этого даже новогодние праздники. В частности, им показывают спектакль "Россия", где отрицается существование Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров рассказал, что оккупанты вывозят украинских детей в Москву на пропагандистский спектакль "Россия", где отрицается существование Украины и утверждается, что их родной край — РФ.

"Кроме того, 200 детей с захваченной территории повезут в Кремль на елку, чтобы показать, как хорошо празднует ерефия, но точно забудут сказать, что так празднуют всего несколько процентов россиян, более 70 процентов жителей "большой страны" получают зарплату, которой даже не хватает на жизнь", — говорится в сообщении.

Также мэр Мелитополя рассказал, что россияне особенно зомбируют детей, чтобы "уничтожить идентичность маленьких украинцев и вырастить верных граждан страны-агрессора".

Напомним, что на территории так называемой "ЛНР" будут внедряться советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Также мы писали, что российские захватчики желают максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.

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