Федоров розповів, як збільшилось виробництво дронів в Україні порівняно з минулим роком

Військові запускають дрони. Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

У порівнянні з минулим роком в Україні збільшили виробництво та кількість дронів більш ніж в 100 разів. Це дуже важливо для військових та ураження цілей ворога.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

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Федоров наголосив, що це війна технологій і сьогодні дрони, РЕБ, захист нашої техніки від дронів ворога, системи ситуаційної обізнаності та супутниковий зв'язок — це важливі компоненти технологічної війни.

"Для цієї війни технологій потрібна максимальна дерегуляція, відкриття ринків, для того, щоб бізнес міг отримати контракти, створювати продукти, масштабувати виробництво", — сказав міністр.

За його словами, цьогоріч Україна збільшила виробництво та кількість дронів, які Сили оборони тримають до кінця року, більше, ніж в 100 разів. Він нагадав, що в Україні створили пілотний проєкт "Армія дронів". Також було прийнято десятки постанов, законів, дерегульовано цей напрямок та збільшено фінансування.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.