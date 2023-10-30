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Федоров рассказал, как увеличилось производство дронов в Украине по сравнению с прошлым годом

30 октября 2023 10:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Федоров рассказал, как увеличилось производство дронов в Украине по сравнению с прошлым годом
Военные запускают дроны. Фото: Оперативно-тактическая группировка "Сумы"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По сравнению с прошлым годом в Украине увеличили производство и количество дронов более чем в 100 раз. Это очень важно для военных и поражения целей врага.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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Федоров подчеркнул, что это война технологий и сегодня дроны, РЭБ, защита нашей техники от дронов врага, системы ситуационной осведомленности и спутниковая связь — это важные компоненты технологической войны.

"Для этой войны технологий нужна максимальная дерегуляция, открытие рынков, для того чтобы бизнес мог получить контракты, создавать продукты, масштабировать производство", — сказал министр.

По его словам, в этом году Украина увеличила производство и количество дронов, которые держат Силы обороны до конца года, более чем в 100 раз. Он напомнил, что в Украине был создан пилотный проект "Армия дронов". Также были приняты десятки постановлений, законов, дерегулировано это направление и увеличено финансирование.

Напомним, в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.

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