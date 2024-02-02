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Федоров заявив, що окупанти перетворили Мелітополь на полігон

2 лютого 2024 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров заявив, що окупанти перетворили Мелітополь на полігон
"Гради" стріляють. Ілюстративне фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники перетворили тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області на полігон, де вони випробовують безпілотники та інше озброєння. Мешканці скаржаться на незрозумілий шум.

Про це Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону.

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"У місті збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей", — йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, навколо Мелітополя ворог облаштував військові бази, місцеві часто чують незрозумілі вибухи та гул.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном", — розповів міський голова.

Однак він додав, що Мелітополь близько двох років є центром партизанського руху, таким чином російським загарбникам не солодко.

Нагадаємо, що російські окупанти змусили власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".

Також ми повідомляли, що за словами Івана Федорова, паспортизація у Мелітополі набирає обертів — відтепер вона впливатиме навіть на дітей. Якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків. 

Михайло Федоров
зброя
вибух
Запорізька область
окупанти
Мелітополь
небезпека
війна в Україні
війна

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