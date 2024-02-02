Федоров заявил, что оккупанты превратили Мелитополь в полигон

"Грады" стреляют. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики превратили временно оккупированный Мелитополь Запорожской области в полигон, где они испытывают беспилотники и другое вооружение. Жители жалуются на необъяснимый шум.

Об этом Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.

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"В городе собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. Осваивать беспилотники заставляют даже детей", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, вокруг Мелитополя враг обустроил военные базы, местные часто слышат необъяснимые взрывы и гул.

"Мелитополь, до оккупации славившийся как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном", — рассказал городской голова.

Однако он добавил, что Мелитополь около двух лет является центром партизанского движения, таким образом, российским захватчикам не сладко.

Напомним, что российские оккупанты заставили владельцев гостиниц и баз отдыха сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВОТ".

Также мы сообщали, что по словам Ивана Федорова, паспортизация в Мелитополе набирает обороты — теперь она будет влиять даже на детей. Если у родителей нет российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.