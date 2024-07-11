Фотографи Ліберови анонсували фільм про українських військових у Кринках

Костянтин і Влада Ліберови. Фото:NV

Відомі фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках. Вони вважають, що фотографій недостатньо, щоб передати все, що там відбувається.

Про це Влада Ліберова розповіла в коментарі для Новини.LIVE у четвер, 11 липня.

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Фільм про українських військових

"Недостатньо фотографій, щоб передати все, що відбувається в Кринках", — заявила фотограф.

Вона розповіла, що їхня мета — донести до світу пекельну реальність життя військових на лівобережжі Херсонщини.

Фотографи також наголосили на тому, що через постійні обстріли на лівобережжі Херсонщини постраждали логістичні мережі, що ускладнює доставку необхідних ресурсів, таких як їжа та боєприпаси, для бійців. Крім того, вони підкреслили проблеми з евакуацією поранених, яка часто затягується на дні, а не на години.

Фільм стане доступним для перегляду о 18:00 на YouTube.

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Також ми писали, що до 80% осіб, які покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.