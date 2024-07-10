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Херсонщина продовжує перебувати під вогнем окупантів — є жертва та поранені

10 липня 2024 09:50
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Обстріли на Херсонщині — є жертва та поранені
Ліквідація наслідків обстрілів на Херсонщині. Фото: ДСНС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Херсонщина продовжує потерпати від дій російських загарбників. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram в середу, 10 липня.

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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

Росіяни поцілили у навчальний заклад та житлові квартали населених пунктів області, зокрема в  багатоповерхівку і 18 приватних будинків. Пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Нагадаємо, у Херсонській області 8 липня під обстрілом росіян перебували 14 населених пунктів і місто Херсон. Унаслідок цього двоє людей дістали поранення.

Раніше ми писали, що в неділю, 7 липня, в Херсоні пролунали вибухи. Ворог ударив по відомому у місті кафе "Літо".

Також мер Скадовська розповідав Новини.LIVE, як живуть містяни під час постійних вибухів та відпочинку на замінованих пляжах.

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