Обстрелы в Херсонской области — есть жертва и ранены

Херсонская область продолжает находиться под огнем оккупантов — есть жертва и раненые
Херсонская область продолжает страдать от действий российских захватчиков. В результате обстрелов один человек погиб, еще четыре получили ранения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в среду, 10 июля.
Обстрелы в Херсонской области за минувшие сутки
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Днепровское, Кизомис, Берислав, Станислав, Антоновка, Токаревка, Широкая Балка, Садовое, Тягинка, Золотая Балка, Ольга и город Херсон.
Россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в многоэтажку и 18 частных домов. Повреждены гаражное помещение и автомобиль.
В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.
Напомним, в Херсонской области 8 июля под обстрелом россиян находились 14 населенных пунктов и Херсон. В результате два человека получили ранения.
Ранее мы писали, что в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".
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