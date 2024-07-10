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Херсонская область продолжает находиться под огнем оккупантов — есть жертва и раненые

10 июля 2024 09:50
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Улинец Юлия
редактор
Обстрелы в Херсонской области — есть жертва и ранены
Ликвидация последствий обстрелов в Херсонской области. Фото: ГСЧС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Херсонская область продолжает страдать от действий российских захватчиков. В результате обстрелов один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в среду, 10 июля.

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Обстрелы в Херсонской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Днепровское, Кизомис, Берислав, Станислав, Антоновка, Токаревка, Широкая Балка, Садовое, Тягинка, Золотая Балка, Ольга и город Херсон.

Россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в многоэтажку и 18 частных домов. Повреждены гаражное помещение и автомобиль.

В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Напомним, в Херсонской области 8 июля под обстрелом россиян находились 14 населенных пунктов и Херсон. В результате два человека получили ранения.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".

Также мэр Скадовска рассказывал Новости.LIVE, как живут горожане во время постоянных взрывов и отдыха на заминированных пляжах.

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