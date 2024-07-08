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Херсонщина продовжує потерпати від російських обстрілів — є поранені

8 липня 2024 10:22
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
За добу на Херсонщині росіяни поранили двох цивільних
Руйнування на Херсонщині внаслідок обстрілів. Фото: Херсонська ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Херсонській області минулої доби під обстрілом росіян перебували 14 населених пунктів і місто Херсон. Унаслідок цього двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок, 8 липня.

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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Кізомис, Велетенське, Комишани, Одрадокам'янка, Ромашкове, Білозерка, Новоолександрівка, Понятівка, Михайлівка, Антонівка, Клапая, Шевченківка та місто Херсон. Також загарбники здійснили ракетний удар по Херсонському району.

Через російські обстріли двоє людини отримали поранення, повідомив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Зафіксовано влучання в адмінбудівлю, магазин і газопровід, пошкоджено господарські будівлі, складське приміщення і мотоцикл.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 8 липня, російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Також російські війська впродовж доби 282 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Раніше ми писали, що в неділю, 7 липня, в Херсоні пролунали вибухи. Ворог ударив по відомому у місті кафе "Літо".

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