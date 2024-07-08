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Херсонская область продолжает страдать от российских обстрелов — есть раненые

8 июля 2024 10:22
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
За сутки в Херсонской области россияне ранили двух гражданских
Разрушение в Херсонской области в результате обстрелов. Фото: Херсонская ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Херсонской области за прошедшие сутки под обстрелом россиян находились 14 населенных пунктов и Херсон. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в понедельник, 8 июля.

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За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Тягинка, Кизомис, Огромное, Камышаны, Одрадокаменка, Ромашково, Белозерка, Новоалександровка, Понятовка, Михайловка, Антоновка, Клапая, Шевченковка и город Херсон. Также захватчики нанесли ракетный удар по Херсонскому району.

Из-за российских обстрелов два человека получили ранения, сообщил Прокудин.

По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области. В частности, повреждены две многоэтажки и 19 частных домов. Зафиксировано попадание в админздание, магазин и газопровод, повреждены хозяйственные постройки, складское помещение и мотоцикл.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основянский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Также российские войска в течение суток 282 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".

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