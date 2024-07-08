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Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область — сім населених пунктів опинились під вогнем

8 липня 2024 08:17
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росіяни завдали 282 ударів по Запорізькій області — які наслідки
Руйнування внаслідок обстрілів у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російські війська впродовж доби 282 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок, 8 липня.

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Наслідки обстрілів у регіоні

За даними Федорова, ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю та Староукраїнці.

Також 108 безпілотників різної модифікації загарбники скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

руйнування в Запорізькій області
Наслідки обстрілів у Запорізькій області. Фото: Іван Федоров

Дев’ять разів з реактивних систем залпового вогню росіяни накрили Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

Окрім того, 163 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Староукраїнки, Малинівки та Левадного.

За словами голови ОВА, надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 29 червня російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО. 

Згодом Держслужба з надзвичайних ситуацій України показала відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у місті Вільнянськ. Місце влучання — суцільне згарище. 

російські війська Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров війна в Україні атака Авіаудар

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