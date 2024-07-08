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Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область — семь населенных пунктов оказались под огнем

8 июля 2024 08:17
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Улинец Юлия
редактор
Россияне нанесли 282 удара по Запорожской области — какие последствия
Разрушение в результате обстрелов в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские войска в течение суток 282 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в понедельник, 8 июля.

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По данным Федорова, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Староукраинке.

Также 108 беспилотников разной модификации захватчики направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

разрушение в Запорожской области
Последствия обстрела в Запорожской области. Фото: Иван Федоров

Девять раз из реактивных систем залпового огня россияне накрыли Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.

Кроме того, 163 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Староукраинки, Малиновки и Левадного.

По словам главы ОВА, поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним, 29 июня российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

Впоследствии Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины показала видео ликвидации последствий ракетной атаки России в городе Вольнянск. Место попадания — сплошное пепелище.

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