Фотографы Либеровы анонсировали фильм об украинских военных в Крынках

Константин и Влада Либеровы. Фото:NV

Известные фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках. Они считают, что фотографий недостаточно, чтобы передать все происходящее.

Об этом Влада Либерова рассказала в комментарии Новини.LIVE в четверг, 11 июля.

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Фильм об украинских военных

"Недостаточно фотографий, чтобы передать все происходящее в Крынках", — заявила фотограф.

Она рассказала, что их цель — донести до мира адскую реальность жизни военных на левобережье Херсона.

Фотографы также отметили, что из-за постоянных обстрелов на левобережье Херсонщины пострадали логистические сети, что затрудняет доставку необходимых ресурсов, таких как еда и боеприпасы, для бойцов. Кроме того, они подчеркнули проблемы с эвакуацией раненых, часто затягивающейся на дни, а не на часы.

Фильм станет доступен для просмотра в 18:00 на YouTube.

Напомним, в Херсонской области российские захватчики в который раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели скрыться в укрытии, никто не пострадал.

Также мы писали, что до 80% человек, покинувших более безопасные регионы Херсонщины, сейчас возвращаются назад. Люди приступают к восстановлению своих домов и хозяйств.