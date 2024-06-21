FPV-дрони скоро втратять популярність

FPV-дрони скоро відійдуть у минуле — французький генерал розповів про нові технології
FPV-дрони сьогодні знищують близько 80% ворожої техніки на передовій в Україн. З іншого боку — вони досить вразливі, їх можуть вивести з ладу засоби РЕБ.
Про це на оборонній виставці Eurosatory в Парижі заявив начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль, пише Defense News.
Маленькі дрони протримаються на озброєнні ще рік-два
На думку генерала, невеликі дрони, якими користується Україна, незабаром втратять свою цінність. І навів приклад безпілотника Bayraktar, який активно використовувався в Україні на початку війні. Зараз, каже Шилль, "Байрактар" легко знищити, тому українські захисники не застосовують цей вид дронів.
"Водночас системи боротьби з безпілотниками відстають і залишають небо відкритим. Вже сьогодні 75% безпілотників на полі бою в Україні втрачено внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби", — зауважив зазначив генерал.
На цьогорічній виставці військової техніки Eurosatory були представлені десятки систем боротьби з безпілотниками — ракети, гармати. А європейські компанії Safran, Thales і Hensoldt показали нові системи РЕБ для боротьби з дронами.
Ці комплекси радіоелектронної боротьби через два роки будуть на озброєнні у Франції, сказав начальник штабу французької армії.
Нагадаємо, українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.
Також ми публікували кадри, як українські воїни знищують ворожу техніку і живу силу не лише удень, але і вночі за допомогою FPV-дронів з тепловізорами.
Читайте Новини.LIVE!