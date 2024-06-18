Виліт FPV-дронів під Вовчанськом — прикордонники показали ефектне відео

У ДПСУ показали підготовчий етап бойового вильоту дронів на Вовчанському напрямку
Українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 18 червня.
Виліт FPV-дронів
Події на відео відбуваються на Вовчанському напрямку.
"Пропонуємо зазирнути за лаштунки одного з розрахунків "повітряних снайперів" першого прикордонного загону, який боронить один з найгарячіших напрямків", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники показали кадри з підготовчого етапу бойового вильоту дронів.
Нагадаємо, у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.
Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.
Читайте Новини.LIVE!