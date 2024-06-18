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У ДПСУ показали підготовчий етап бойового вильоту дронів на Вовчанському напрямку

18 червня 2024 15:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Виліт FPV-дронів під Вовчанськом — прикордонники показали ефектне відео
Прикордонники з FPV-дроном. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Виліт FPV-дронів

Події на відео відбуваються на Вовчанському напрямку.

"Пропонуємо зазирнути за лаштунки одного з розрахунків "повітряних снайперів" першого прикордонного загону, який боронить один з найгарячіших напрямків", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники показали кадри з підготовчого етапу бойового вильоту дронів.

Нагадаємо, у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.

прикордонники
дрони
війна
ДПСУ
Україна
окупанти
українці
Харківська область
FPV-дрони

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