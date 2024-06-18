Вылет FPV-дронов под Волчанском — пограничники показали эффектное видео

В ГПСУ показали подготовительный этап боевого вылета дронов на Волчанском направлении
Украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали подготовительный этап боевого вылета.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 18 июня.
Вылет FPV-дронов
События на видео проходят на Волчанском направлении.
"Предлагаем заглянуть за кулисы одного из расчетов "воздушных снайперов" первого пограничного отряда, который защищает одно из самых горячих направлений", — говорится в сообщении.
Пограничники показали кадры по подготовительному этапу боевого вылета дронов.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отбивали атаку российских оккупантов под Часовым Яром.
Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.
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