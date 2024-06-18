Вылет FPV-дронов под Волчанском — пограничники показали эффектное видео

Пограничники с FPV-дроном. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали подготовительный этап боевого вылета.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 18 июня.

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Вылет FPV-дронов

События на видео проходят на Волчанском направлении.

"Предлагаем заглянуть за кулисы одного из расчетов "воздушных снайперов" первого пограничного отряда, который защищает одно из самых горячих направлений", — говорится в сообщении.

Пограничники показали кадры по подготовительному этапу боевого вылета дронов.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отбивали атаку российских оккупантов под Часовым Яром.

Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.