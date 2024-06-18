Робота легіонерів ГУР на фронті — ефектне відео

Легіонер під час відбиття атаки РФ у Донецькій області. Фото: скриншот з відео

У Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Робота легіонерів ГУР на фронті

Бійці Міжнародного легіону ГУР МО України під Часовим Яром відбивали спроби російських загарбників атакувати.

"Під час контакту наказ простий — не дозволити загарбникам просунутись і знищити всіх!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.

Також українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон, попри невдалі спроби порятунку.