Работа легионеров ГУР на фронте — эффектное видео

Легионер во время отражения атаки РФ в Донецкой области. Фото: скриншот из видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отбивали атаку российских оккупантов под Часовым Яром.

Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки в Telegram во вторник, 18 июня.

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Бойцы Международного легиона ГУР МО Украины под Часовым Яром отражали попытки российских захватчиков атаковать.

"Во время контакта приказ простой — не позволить захватчикам продвинуться и уничтожить всех!" — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

Также украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудавшиеся попытки спасения.