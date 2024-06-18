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В ГУР показали, как легионеры отбивали атаку оккупантов под Часовым Яром

18 июня 2024 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Работа легионеров ГУР на фронте — эффектное видео
Легионер во время отражения атаки РФ в Донецкой области. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отбивали атаку российских оккупантов под Часовым Яром. 

Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки в Telegram во вторник, 18 июня.

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Работа легионеров ГУР на фронте

Бойцы Международного легиона ГУР МО Украины под Часовым Яром отражали попытки российских захватчиков атаковать.

"Во время контакта приказ простой — не позволить захватчикам продвинуться и уничтожить всех!" — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

Также украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудавшиеся попытки спасения.

Украина
Донецкая область
оккупанты
украинцы
война
ГУР

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