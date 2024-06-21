FPV-дроны скоро потеряют популярность

FPV-дрон застыл над военным. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

FPV-дроны сегодня уничтожают около 80% вражеской техники на передовой Украине. С другой стороны, они достаточно уязвимы, их могут вывести из строя средства РЭБ.

Об этом на оборонной выставке Eurosatory в Париже заявил начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль, пишет Defense News.

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По мнению генерала, небольшие дроны, которыми пользуется Украина, скоро потеряют свою ценность. И привел пример беспилотника Bayraktar, активно использовавшегося в Украине в начале войны. Сейчас, говорит Шилль, "Байрактар" легко уничтожить, поэтому украинские защитники не применяют этот вид дронов.

"В то же время системы борьбы с беспилотниками отстают и оставляют небо открытым. Уже сегодня 75% беспилотников на поле боя в Украине потеряны в результате работы средств радиоэлектронной борьбы", — отметил генерал.

На выставке военной техники Eurosatory были представлены десятки систем борьбы с беспилотниками — ракеты, пушки. А европейские компании Safran, Thales и Hensoldt показали новые системы РЭБ для борьбы с дронами.

Эти комплексы радиоэлектронной борьбы через два года будут на вооружении Франции, сказал начальник штаба французской армии.

Напомним, украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали подготовительный этап боевого вылета.

Также мы публиковали кадры, как украинские воины уничтожают вражескую технику и живую силу противника не только днем, но и ночью с помощью FPV-дронов с тепловизорами.