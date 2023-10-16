ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні, — Данілов

Олексій Данілов. Фото: Facebook Олексія Данілова

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні. ФСБ намагається розхитати процес внутрішньоукраінської дестабілізації.

Про це він написав у своєму Facebook.

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Поділ України на сорти

Олексій Данілов вважає, що єдиний спосіб, яким Росія може здолати Україну, — "це розкол суспільства і занурення українців у внутрішнє протистояння".

За словами секретаря РНБО, саме цим Кремль "успішно займався останні десятиріччя — ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію".

Саме завдяки діяльності українських силовиків останнім часом було проведено наймасштабнішу чистку агентури РФ.

Зараз, Федеральна Служба намагається сформувати нову агентурну мережу.

"Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися", — написав Данілов.

При цьому, він зазначив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви таких ворожих дій, припиняючи їх.

"Своєю чергою, українці мають проявити високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, на єдиному чинному прикордонному переході з Росії в Україну утворився багатоденний колапс. І хоча в нього є об'єктивні причини, місцеві волонтери, які допомагають українцям, кажуть, що криза в більшості — рукотворна.