Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні, — Данілов arrow

ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні, — Данілов

16 жовтня 2023 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні, — Данілов
Олексій Данілов. Фото: Facebook Олексія Данілова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні. ФСБ намагається розхитати процес внутрішньоукраінської дестабілізації.

Про це він написав у своєму Facebook.

Читайте також:

Поділ України на сорти

Олексій Данілов вважає, що єдиний спосіб, яким Росія може здолати Україну, — "це розкол суспільства і занурення українців у внутрішнє протистояння".

За словами секретаря РНБО, саме цим Кремль "успішно займався останні десятиріччя — ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію".

Саме завдяки діяльності українських силовиків останнім часом було проведено наймасштабнішу чистку агентури РФ.

Зараз, Федеральна Служба намагається сформувати нову агентурну мережу.

"Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися", — написав Данілов.

При цьому, він зазначив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви таких ворожих дій, припиняючи їх.

"Своєю чергою, українці мають проявити високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, на єдиному чинному прикордонному переході з Росії в Україну утворився багатоденний колапс. І хоча в нього є об'єктивні причини, місцеві волонтери, які допомагають українцям, кажуть, що криза в більшості — рукотворна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Тепло у Києві і нові графіки відключень ДТЕК: як стартує опалювальний сезон

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз