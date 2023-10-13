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Как Россия пропускает украинцев домой через границу в Сумской области: расследование

13 октября 2023 21:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как Россия пропускает украинцев домой через границу в Сумской области: расследование
Пункт пропуска Колотиловка в Сумской области. Фото: The Insider
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На единственном действующем пограничном переходе из России в Украину образовался многодневный коллапс. И хотя у него есть объективные причины, местные волонтеры, которые помогают украинцам, говорят, что кризис в большинстве рукотворный.

Об этом говорится в расследовании BBC.

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Километры гравия

Между российским и украинским пограничными КПП — два километра гравия. По обеим сторонам в кустах валяются чемоданы и тележки со сломанными колесами, потрескавшиеся кошачьи переноски, иногда даже чья-то обувь. Чтобы пересечь границу, нужно пройти пешком через колючую проволоку и российские противотанковые заграждения.

С чемоданами это сделать почти невозможно — многие несут багаж в руках. Но еще труднее приходится маломобильным людям на инвалидных колясках. Но для них это кратчайший путь из России в Украину. Именно поэтому, это самый популярный среди семей с детьми, пожилых, маломобильных людей и владельцев животных — всех, кому особенно тяжело и дорого проходить долгий и затратный путь через Европу.

КПП
Дорога из гравия между КПП. Источник: Alina Kolesnikova/BBC

Формально украинские КПП на российской границе закрыты, но украинские пограничники говорят: они не могут не принять своих граждан, если они добрались до границы.

После нападения 24 февраля россияне частично разрушили и обстреляли все украинские пункты пропуска, а многих пограничников или убили, или пленили. Украине пришлось официально их закрыть, а после контрнаступления и возвращения контроля над границей, они превратились в своеобразную линию столкновения.

В ГПСУ настаивают: они готовы принимать украинцев по всем направлениям, все зависит от того, где готова выпускать Россия.

Ужасные условия пересечения границы

КПП
Знак на выезде из России. Фото: BBC

На КПП немало рукотворных коллапсов. Он работает с прошлого года, но с перебоями иногда закрывается по разным причинам. В прошлую пятницу пункт пропуска не работал полдня — Россия и Украина обменивались погибшими. Но чаще всего КПП закрывают из-за обстрела, причем сразу на несколько дней.

Ранее пропускали до 180 человек в день — действительно всех, кто приезжал к границе. Иногда пограничники даже продолжали рабочий день, чтобы никто не оставался на улице в приграничной зоне. А потом начались проблемы: люди оставались спать чуть ли не на улице, поскольку были забиты и ближайший хостел и автобусы перевозчиков. И это только одна из проблем.

Наживаясь на войне

КПП
Парковка с "перевозчиками". Фото: BBC

Другая проблема — коррупция. И на единственном КПП между Украиной и РФ она в самом разгаре. К тому времени на стоянке этномузея "Слобожанщина" в 900 метрах от пограничного перехода уже стоят автобусы перевозчиков, которые первыми занимают очередь. И такие "перевозчики" берут за свои "услуги" от трех до пятнадцати тысяч гривен с человека. Могут также кого-то "подсаживать" по оговоренной цене.

Чтобы решить вопрос с помощью людям, волонтеры направили обращение председателю Белгородской области Вячеславу Гладкову, а также в МЧС и российский Красный Крест с просьбой организовать в зоне КПП палатки со скамьями и обогревом, термостатами, кроватями и термоодеялами, а также попросили организовать напитки и питание, а для уменьшения очереди у границы и безопасности направить на пункт пропуска дополнительных сотрудников пограничной службы ФСБ. Однако в России возмутились, что для украинцев, которые не желают жить в России, нужно создавать какие-то условия.

Напомним, что в России уже сообщили о съемках двух пропагандистских фильмов об оккупации территорий Украины. Еще раньше появилось расследование деятельности в Украине "конкурентов" ЧВК "Вагнер" под названием "Редут".

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