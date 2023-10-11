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Журналісти дізналися імена членів російської ПВК "Редут": відомо більше 100 імен

11 жовтня 2023 00:10
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Ілля Рябінін
редактор
Журналісти дізналися імена членів російської ПВК "Редут": відомо більше 100 імен
Бійці ПВК "Редут". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Журналісти "Радіо.Свобода" ідентифікували близько сотні бійців і командирів так званої ПВК "Редут", які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Серед них — ув’язнені з російських колоній, "вагнерівці", учасники військових дій в Україні з 2014 року та в Сирії.

Про це йдеться у їхньому розслідуванні.

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Конкуренти "вагнерівців"

Журналісти з'ясували, що ПВК "Редут" контролюється та фінансується російським ГРУ. Більше третини ідентифікованих журналістами бойовиків фігурували в базах "Миротворця" як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Майже кожен шостий раніше служив у ПВК "Вагнер", кожен десятий — воював у Сирії, на боці Башара Асада.

Проаналізувавши базу судових приставів Росії, журналісти з'ясували, що в реєстрі "найманців" близько тридцяти боржників із загальною сумою боргу понад 200 тисяч доларів.

У 2023 році декілька загонів ПВК "Редут" стали набирати ув’язнених з регіональних російських колоній: Мордовії, Тули, Єкатеринбурга, Владивостока, Бєлгорода, Пермі, Уфи, Свердловської та Саратовської областей. Журналісти, спираючись на відкриті дані та розмови із родичами засуджених, змогли дізнатися імена 32 таких ув’язнених.

Один з командирів "Редуту" в розшуку Інтерполу

Встановлено особи й командирів "редуту". Так батальйон "Чібіс" у складі "Редуту", який заходив на Київщину, очолював серб Давор Савічич із позивним "Вовк". З 2014 року він воював на Донбасі та в Сирії, зокрема, у складі ПВК "Вагнер", де командував взводом сербів. 

Журналісти дізналися імена членів російської ПВК "Редут": відомо більше 100 імен
Давор Савічич, Олексій Верещагін та Олексій Макаревич. Джерело: "Радіо.Свобода"

Наступним вирахували Олексія Верещагіна, у минулому — президента київського байкерського клубу "Нічні вовки". З 2014 року він воював на Донбасі, у складі бойовиків Л/ДНР. Також очолював наступ на Київщину. 

У штурмах Київщини також брав участь нині покійний Олексій Макаревич — згідно з даними СБУ він воював як на боці Л/ДНР, так і ПВК "Вагнер". Зазначається, що він брав участь у "придушенні демократичних протестів у Судані".

Македонський та його підлеглі. Джерело: "Радіо.Свобода"

Також було ідентифіковано особу Олексія Македонського із позивним "Білий". За даними розслідувачів, саме йому підпорядковувалися четверо військових — Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра"), які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування місцевих жителів Харківської області. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що у російському батальйоні "Шторм Z" зросла кількість дезертирства. Також ЗС РФ та російські силовики почали розшукувати українське підпілля на Луганщині та в Криму

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