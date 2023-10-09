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Окупанти шукають учасників підпілля в Луганській області, — Центр нацспротиву

9 жовтня 2023 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти шукають учасників підпілля в Луганській області, — Центр нацспротиву
Російський окупант на блокпості. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники продовжують тиснути на населення, серед якого ніяк не можуть заручитися підтримкою. Наразі росіяни шукають місцевих партизанів та інших представників підпілля. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти шукають партизанів в Луганській області

"За інформацією українського Руху опору, основна увага приділяється жителям, які раніше проходили службу в лавах ЗС України або були активними волонтерами під час проведення АТО та ООС. Окупаційна адміністрація боїться діяльності українського підпілля, у зв’язку з цим посилюється контррозвідувальний режим в окупованому регіоні", — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що попри це Рух опору широко поширений на окупованій Луганщині та готовий виконувати завдання за призначенням.

У Центрі додали, що підпілля помічає всіх, хто винен у тиску на місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Саме тому після деокупації кожен причетний буде покараний.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму ворог також продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Учасників українського підпілля шукають і на півострові.  

Також ми повідомляли, що голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Щобільше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.

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