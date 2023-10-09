Оккупанты ищут участников подполья в Луганской области, — Центр нацсопротивления

Российский оккупант на блокпосте. Фото: REUTERS

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на население, среди которого никак не могут заручиться поддержкой. В настоящее время россияне ищут местных партизан и других представителей подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты ищут партизан в Луганской области

"По информации украинского Руху опору, основное внимание уделяется жителям, которые раньше проходили службу в рядах ВС Украины или были активными волонтерами во время проведения АТО и ООС. Оккупационная администрация боится деятельности украинского подполья, в связи с этим усиливается контрразведывательный режим в оккупированном регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на это, Рух опору широко распространен на оккупированной Луганщине и готов выполнять задачи по назначению.

В Центре добавили, что подполье замечает всех, кто виноват в давлении на местное население на временно оккупированных территориях. Именно поэтому после деоккупации каждый причастный будет наказан.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму враг также продолжает ужесточать административно-полицейские меры. Участников украинского подполья ищут и на полуострове.

Также мы сообщали, что глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли о своих обещаниях. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.