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Оккупанты ищут участников подполья в Луганской области, — Центр нацсопротивления

9 октября 2023 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты ищут участников подполья в Луганской области, — Центр нацсопротивления
Российский оккупант на блокпосте. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на население, среди которого никак не могут заручиться поддержкой. В настоящее время россияне ищут местных партизан и других представителей подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"По информации украинского Руху опору, основное внимание уделяется жителям, которые раньше проходили службу в рядах ВС Украины или были активными волонтерами во время проведения АТО и ООС. Оккупационная администрация боится деятельности украинского подполья, в связи с этим усиливается контрразведывательный режим в оккупированном регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на это, Рух опору широко распространен на оккупированной Луганщине и готов выполнять задачи по назначению.

В Центре добавили, что подполье замечает всех, кто виноват в давлении на местное население на временно оккупированных территориях. Именно поэтому после деоккупации каждый причастный будет наказан.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму враг также продолжает ужесточать административно-полицейские меры. Участников украинского подполья ищут и на полуострове.

Также мы сообщали, что глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли о своих обещаниях. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.

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