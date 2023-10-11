Журналисты узнали имена членов российского ЧВК "Редут": известно более 100 имен

Бойцы ЧВК "Редут". Фото: росСМИ

Журналисты "Радио.Свобода" идентифицировали около сотни бойцов и командиров так называемой ЧВК "Редут", участвовавших в полномасштабном вторжении России в Украину. Среди них заключенные из российских колоний, "вагнеровцы", участники военных действий в Украине с 2014 года, и в Сирии.

Об этом говорится в их расследовании.

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Конкуренты "вагнеровцев"

Журналисты выяснили, что ЧВК "Редут" контролируется и финансируется российским ГРУ. Более трети идентифицированных журналистами боевиков фигурировали в базах "Миротворца", как участники военных действий в Украине с 2014 года. Почти каждый шестой ранее служил в ЧВК "Вагнер", каждый десятый воевал в Сирии, на стороне Башара Асада.

Проанализировав базу судебных приставов России, журналисты выяснили, что в реестре "наемников" около тридцати должников с общей суммой долга более 200 тысяч долларов.

В 2023 году несколько отрядов ЧВК "Редут" стали набирать заключенных из региональных российских колоний: Мордовии, Тулы, Екатеринбурга, Владивостока, Белгорода, Перми, Уфы, Свердловской и Саратовской областей. Журналисты, опираясь на открытые данные и разговоры с родственниками осужденных, смогли узнать имена 32 таких заключенных.

Один из командиров "Редута" в розыске Интерпола

Установлены личности и командиров "Редута". Так батальон "Чибис" в составе "Редута", который заходил в Киевскую область, возглавлял серб Давор Савичич с позывным "Волк". С 2014 года он воевал на Донбассе и в Сирии, в составе ЧВК "Вагнер", где командовал взводом сербов.

Давор Савичич, Алексей Верещагин и Алексей Макаревич. Источник: "Радио.Свобода"

Следующим вычислили Алексея Верещагина, в прошлом - президента киевского байкерского клуба "Ночные волки". С 2014 года он сражался на Донбассе, в составе боевиков Л/ДНР. Также возглавлял наступление на Киевскую область

В штурмах Киевщины также принимал участие ныне покойный Алексей Макаревич — согласно данным СБУ, он воевал как на стороне Л/ДНР, так и ЧВК "Вагнер". Отмечается, что он участвовал в "подавлении демократических протестов в Судане".

Македонский и его подчиненные. Источник: "Радио.Свобода"

Также была идентифицирована личность Алексея Македонского с позывным "Белый". По данным расследователей, именно ему подчинялись четверо военных — попавшие в украинский плен Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Быч ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра") были осуждены за пытки местных жителей Харьковской области.

Напомним, что ранее стало известно, что в российском батальоне "Шторм Z" выросло количество дезертирства. Также ВС РФ и российские силовики начали разыскивать украинское подполье на Луганщине и в Крыму.