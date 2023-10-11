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Росіяни знімають два нові пропагандистські фільми про окупацію українських територій

11 жовтня 2023 17:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни знімають два нові пропагандистські фільми про окупацію українських територій
Російські окупанти в Криму. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти вже знімають два пропагандистські фільми про окупацію Криму 2014 року та про події на новоокупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Постійне представництво президента України в Автономній республіці Крим.

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Йдеться про багатосерійний фільм під робочою назвою "10 днів до весни". Сюжет фільму розповідає про окупацію Криму 2014 року. Він нібито приурочений "10-й річниці референдуму про статус Криму". 

Крім того, окупанти готують фільм "Очищення", в якому розповідатиметься про події в новоокупованих регіонах, де "знімальна група" розпочне свою роботу, яку згодом продовжить у Криму. 

За інформацією представництва, робота над фільмами відбувається на замовлення російських пропагандистських телеканалів.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму ворог продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Все активніше шукають учасників українського підпілля на півострові.  

Нагадуємо, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.

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