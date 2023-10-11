Росіяни знімають два нові пропагандистські фільми про окупацію українських територій

Російські окупанти в Криму. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вже знімають два пропагандистські фільми про окупацію Криму 2014 року та про події на новоокупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Постійне представництво президента України в Автономній республіці Крим.

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Йдеться про багатосерійний фільм під робочою назвою "10 днів до весни". Сюжет фільму розповідає про окупацію Криму 2014 року. Він нібито приурочений "10-й річниці референдуму про статус Криму".

Крім того, окупанти готують фільм "Очищення", в якому розповідатиметься про події в новоокупованих регіонах, де "знімальна група" розпочне свою роботу, яку згодом продовжить у Криму.

За інформацією представництва, робота над фільмами відбувається на замовлення російських пропагандистських телеканалів.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму ворог продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Все активніше шукають учасників українського підпілля на півострові.

Нагадуємо, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.